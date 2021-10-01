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Олимпийский чемпион Далалоян считает несправедливым вручение BMW Х5 гимнастке Авериной

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:24
Спорт
Олимпийский чемпион Далалоян считает несправедливым вручение BMW Х5 гимнастке Авериной
vk.com  /  Нижегородская область

Москва, 1 октября. Победитель летней Олимпиады в Токио Артур Далалоян прокомментировал решение вручить BMW X5 Дине Авериной, которая стала серебряным призером Игр.

Российский гимнаст Артур Далалоян накануне дал большое интервью изданию «Спорт-Экспресс», в котором рассказал о тренировочном процессе и выступлении на Олимпиаде в Токио. Спортсмен поделился мнением о ситуации с Диной Авериной, получившей BMW X5 за серебряную медаль Игр. Кроме гимнастки автомобили этого класса вручали исключительно победителям Олимпиады в Японии.

«Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали», — подчеркнул Далалоян.

Летняя Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России, выступавшая на турнире под флагом ОКР, заняла пятое место в медальном зачете турнира.

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что билеты на зимние Олимпийские игры в Пекине будут распространяться только среди жителей Китая. Турнир стартует 4 февраля 2022 года.

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