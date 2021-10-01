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Глава ФСВТС: оставленное американцами оружие в Афганистане вызывает беспокойство у РФ
Армия
Глава ФСВТС: оставленное американцами оружие в Афганистане вызывает беспокойство у РФ
ТАСС  /  Метцель Михаил

Москва, 1 октября. Количество оставленного войсками США оружия в Афганистане вызывает беспокойство у России, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Он напомнил о 22 тысячах бронеавтомобилей, 358 тысячах автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок и 8 тысячах грузовиков, брошенных американцами в регионе. Кроме этого, в Афганистане были оставлены транспортные самолеты и вертолеты.

«Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов — она просто ужасает. <...> Вооружили до зубов и одному Богу известно, чем это все закончится», — отметил Шугаев в интервью телеканалу «Звезда».

Стоит отметить, что после 20 лет миссии в Афганистане американский контингент окончательно покинул регион. Затем к власти в стране пришли боевики. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, из-за США мир разочаровался в Западе, передает «Царьград».

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Дмитрий Шугаев сша афганистан фсвтс
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