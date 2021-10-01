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Владимир Зеленский признался в непристойном поведении во время учебы в школе

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:23
Политика
Владимир Зеленский признался в непристойном поведении во время учебы в школе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 1 октября. Школьные годы президента Украины Владимира Зеленского были очень бурными. В этом признался сам политик в ходе выступления, приуроченного к Дню работника образования.

О своем непристойном поведении Зеленский рассказал в праздничной речи. По собственному признанию, будущий артист «Квартала 95» был настоящим демоном, но в хорошем смысле слова. Политик отметил вклад учителей в достойное воспитание будущих поколений украинцев и поблагодарил их за стойкость и выдержку.

«Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, я про таких как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова», — объяснил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и после учебы в школе продолжает удивлять публику эпатажными действиями и заявлениями. В качестве примера «игры в КВН» от взрослого политика академик РАН Геннадий Онищенко привел одобренный командой президента план о «деоккупации» Крыма.

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