Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на четыре месяца

Нью-Йорк, 1 октября. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проголосовал за продление мандата Миссии по поддержке в Ливии (МООНПЛ) до 31 января 2022 года.

Участники сессии единогласно приняли проект резолюции, представленный Великобританией. Документ требует, чтобы МООНПЛ взяла на себя обязательство содействовать инклюзивному политическому процессу и многостороннему диалогу по вопросам безопасности и экономики. Организация должна способствовать консолидации договоренностей, достигнутых ливийским Правительством национального единства (ПНЕ), и выполнению соглашения о прекращении огня.

Задача миссии также заключается в поддержке последующих переходных этапов в стране. Они включают разработку конституционной основы, организацию выборов, назначенных на 24 декабря, и реализацию дорожной карты, утвержденной Форумом политического диалога (ФПД), а также воплощение всеобъемлющего национального примирения.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания заявил о поддержке Москвы проекта резолюции. Он указал на «убежденность в безальтернативности комплексного мирного урегулирования» кризиса в североафриканской стране.

#Небензя: Призываем всех????????игроков воспользоваться поддержкой #СБООН, чтоб при содействии #МООНПЛ преодолеть накопившиеся разногласия и общими усилиями провести выборы, намеченные на 24 декабря, которые призваны открыть новую, мирную страницу в истории #ливийского государства pic.twitter.com/WK7ETM7qyf — Russian Mission UN (@RussiaUN) September 30, 2021

По словам дипломата, принятие документа свидетельствует о стремлении международного сообщества помочь ливийскому народу, особенно в преддверии избирательного процесса. Он призвал местные партии воспользоваться поддержкой организации, чтобы преодолеть накопившиеся разногласия и успешно провести выборы.

В середине сентября члены Совбеза ООН собрались на заседание для обсуждения вопроса о будущем МООНПЛ. Тогда участники встречи продлили мандат миссии до конца месяца.

Накануне СБ принял резолюцию по борьбе с нелегальной миграцией у берегов Ливии. Государствам-членам организации разрешено перехватывать суда и лодки, если есть подтверждение того, что они используются для незаконного ввоза беженцев в Европу.