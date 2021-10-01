«Настают тяжелые времена»: американист Дробницкий рассказал, что происходит с госдолгом США

Американские законодатели смогли избежать «шатдауна» — остановки бюджетного финансирования правительства Соединенных Штатов, которая должна была произойти в полночь 1 октября после окончания фискального года.

Президент Джо Байден вчера вечером в срочном порядке подписал законопроект об экстренном финансировании, который за несколько часов до этого был одобрен обеими палатами Конгресса.

Today, I am proud to sign H.R. 5305, a Continuing Resolution that ensures we keep the federal government open #ForThePeople. pic.twitter.com/gJRtbgOWh4 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 30, 2021

Закон вступил в силу после того, как был подписан президентом, и до 3 декабря продлевает финансирование правительственных программ.

«Сегодня вечером я подписал резолюцию о финансировании нашего правительства до конца декабря. Он финансирует такие важнейшие потребности, как реагирование на COVID-19, переселение наших афганских союзников и помощь в случае стихийных бедствий, и дает нам больше времени для предоставления долгосрочного финансирования и оказания помощи американскому народу», — сообщил Байден в своем официальном Twitter.

Tonight I signed the continuing resolution to fund our government through December. It funds critical needs like our COVID-19 response, resettling our Afghan allies, and disaster assistance — and gives us more time to pass longer-term funding and deliver for the American people. pic.twitter.com/sUCtKugVto — President Biden (@POTUS) September 30, 2021

Принятие этого документа стало вынужденной мерой, на которую пошли законодатели от Демократической партии на фоне кризиса переговоров в Конгрессе о повышении потолка государственного долга. Республиканская партия не поддерживает повышения потолка заимствований из-за разногласий по ряду вопросов, в частности — по инфраструктурному плану Байдена, на который Белый дом хочет потратить 3,5 триллиона долларов. Принять же решение единолично Демократическая партия не может в виду отсутствия необходимого количества голосов.

Федеральное агентство новостей /

Единственным вариантом принять необходимое решение без участия Республиканской партии является процедура бюджетного согласования, которая может быть одобрена голосами 50 сенаторов-демократов. Однако и с этим у однопартийцев Байдена возникли сложности, связанные с отсутствием единогласной поддержки президентского инфраструктурного проекта внутри Демократической партии: часть умеренных демократов считает план Байдена необоснованно дорогим.

В то же время левое крыло партии настаивает на выделении значительно большей суммы — до 6 триллионов — чтобы включить в инфраструктурный проект меры, направленные на борьбу с изменением климата.

Global Look Press / Leigh Vogel - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вероятно, принятое временное решение о продлении финансирования правительства должно дать демократам прийти к внутреннему консенсусу относительно выделения денег на инфраструктуру, после чего они смогут приступить к процедуре бюджетного согласования, которая позволит поднять потолок госдолга. На это указывает заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси об очередном переносе голосования по инфраструктурному плану. Также можно предполагать, что целью лидеров Демпартии станет принятие компромиссного плана, который, по словам Пелоси, обойдется стране примерно в 2,5 триллиона.

Международная редакция Федерального агентства новостей побеседовала о сложностях, которые возникли у американских конгрессменов, с политологом Дмитрием Дробницким.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

«Ситуация достаточно серьезная. В США возможет двойной шатдаун: во-первых — по бюджету, во-вторых — по потолку госдолга. Проблема состоит в том, что на фоне нынешних экономических показателей и исчерпания федеральных фондов прекращение финансирования правительства очень негативно сказалось бы на американской экономике. И на мировой, по всей видимости, тоже. Проблема состоит в том, что формально по закону, который был принят при Трампе, потолок госдолга составляет 22,1 триллиона долларов. Реально ФРС напечатала уже 28,5 триллиона плюс использовались дополнительные инструменты нефедерального уровня, чтобы обеспечивать финансирование. Поэтому на сегодняшний день потратили уже больше, чем было».

По словам Дмитрия Дробницкого, хотя сам по себе шатдаун не является для Соединенных Штатов экстраординарным событием, поскольку они уже не раз случались с 1917 года, когда был принят закон о потолке госдолга, нынешняя ситуация серьезно отличается от предыдущего периода.

«Обычно при наступлении шатдауна на счетах казначейства были остатки, которые могли использоваться для финансирования армии, полиции и других федеральных служб. Закрывались национальные парки, налоговое управление и так далее. При длительном шатдауне начинаются уже проблемы с финансированием вооруженных сил и других критически важных структур. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что если решения не будет, то к 17 октября деньги закончатся полностью. Поэтому временную меру принимать, несомненно, было нужно, — указал эксперт. Сейчас проблема до конца не решена, но, тем не менее, финансирование можно продолжить и это уже большое дело. Другое дело — мы прекрасно понимаем, что новый потолок госдолга (после его принятия) будет далеко за 30 триллионов. В условиях инфляции и готовности ФРС поднять ставку ежегодное обслуживание госдолга будет стоить в лучшем случае триллион долларов. Сейчас — при фактически нулевой ставке — оно стоит 500 миллиардов. Если ставку не поднимать, то инфляция уйдет за 5% уже к концу года и будет расти дальше. Оба варианта очень нехороши. В этих условиях накрыть это все прекращением федерального финансирования — это очень плохо. Не говоря о том, что дефицит бюджета США фактически и есть рост американской экономики. Рост за счет эмиссии. И выключение эмиссионной подпитки будет означать коллапс уже сегодня».

/ Федеральное агентство новостей

Американист полагает, что принятие нового потолка государственного долга стало предметом ожесточенного политического торга, который происходит не столько между республиканцами и демократами, сколько внутри самой Демократической партии, и этот торг ставит под угрозу политическое будущее Демократов.

«Перед демократами стоит целый ряд проблем, от которых зависит их политическое будущее. Одна из них — выделение 3,5 триллионов долларов под инфраструктурный план Байдена, которые будут использованы для масштабного социального инжиниринга. Под это дело нужны деньги. И пока эмиссионный станок работает — надо им пользоваться. Они прекрасно понимают, что если они этим сейчас не воспользуются, то будет беда. Для них. Они не смогут взять власть надолго. Сделать так, чтобы можно было провести миграционную реформу, электоральную реформу, вот этот «зеленый» билль принять. Если они этого не сделают — они проигрывают в 2022 году на промежуточных выборах в Конгресс или же им придется еще круче, чем в 2020 году «привинчивать» выборы, а это уже просто беда. Поэтому им есть куда спешить.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Это лишь временное решение. Большое решение о поднятии «потолка» госдолга придется принимать чуть позже. Есть целый ряд умеренных демократов, которые не согласны на выделение 3,5 триллионов. Есть ультралевые, которые говорят «открывайте кран на полную, надо делать до конца». Берни Сандерс требует потратить 6 триллионов на «социальную инфраструктуру», что будет означать, что несколько триллионов долларов фактически будет потрачено на позитивную дискриминацию — там ведь очень много мер, которые направлены на поддержку меньшинств и завинчивание гаек для белого и в целом консервативного большинства. Это то, что делают левые. Поэтому те демократы, которые «зажаты» в центре, как, например, Нэнси Пелоси, Чак Шумер, большинство людей в администрации Байдена, они оказываются в сложной ситуации. Те левые, которые имеют влияние в обеих палатах Конгресса, недовольны тем, что их изначально не взяли в правительство и они сейчас «оттягиваются». Поэтому ситуация в Демпартии на грани внутреннего раскола. Эта коалиция была очень хороша, когда она валила Трампа, но, когда стало необходимо работать над позитивной повесткой — они требуют каждый свое».

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Тем не менее в том или ином виде сделка по повышению госдолга будет принята, так как у американских законодателей просто нет другого выбора — все противоречия быстро отойдут на задний план перед угрозой экономического и социального коллапса, которые произойдут без необходимого решения.