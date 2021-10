«Настают тяжелые времена»: американист Дробницкий рассказал, что происходит с госдолгом США

Американские законодатели смогли избежать «шатдауна» — остановки бюджетного финансирования правительства Соединенных Штатов, которая должна была произойти в полночь 1 октября после окончания фискального года.

Президент Джо Байден вчера вечером в срочном порядке подписал законопроект об экстренном финансировании, который за несколько часов до этого был одобрен обеими палатами Конгресса.

Today, I am proud to sign H.R. 5305, a Continuing Resolution that ensures we keep the federal government open #ForThePeople . pic.twitter.com/gJRtbgOWh4

Закон вступил в силу после того, как был подписан президентом, и до 3 декабря продлевает финансирование правительственных программ.

Tonight I signed the continuing resolution to fund our government through December. It funds critical needs like our COVID-19 response, resettling our Afghan allies, and disaster assistance — and gives us more time to pass longer-term funding and deliver for the American people. pic.twitter.com/sUCtKugVto