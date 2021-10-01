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Общественный штаб подтвердил отсутствие нарушений в работе системы ДЭГ

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:30
Политика
Общественный штаб подтвердил отсутствие нарушений в работе системы ДЭГ
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 октября. Анализ работы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе прошедших выборов показал, что серьезных нарушений не было, сообщает Общественный штаб.

Техническая группа в ходе аудита не зафиксировала какие-либо нарушения в работе системы онлайн-голосования, которые могли бы повлиять на итоги выборов, отмечается в сообщении. Специалисты не подтвердили версии о возможных сбоях в ДЭГ.

«Выдвигаемые экспертами версии о „подозрительном“ поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок», — говорится на сайте Общественной палаты столицы.

Ранее представитель регионального штаба ОНФ в Петербурге Константин Тхостов призвал ввести систему ДЭГ по всей России. По его словам, такой вид голосования не привязывает избирателей к конкретному месту.

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