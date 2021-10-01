Монтян объяснила, за что ударила Корейбу в эфире «Время покажет»

Москва, 1 октября. Украинский адвокат Татьяна Монтян в прямом эфире передачи «Время покажет» в очередной раз очень агрессивно высказалась о личности польского эксперта Якубе Корейбе, с которым и ранее открыто конфликтовала на других эфирах Первого канала.

Польский политолог также известен своим неординарным поведением. Несмотря на это, скандалиста часто приглашают на российские ток-шоу в качестве эксперта, который выражает позицию Запада. Особая суперсила Корейбы состоит в полном отсутствии уважения к своим оппонентам. Он любит хамить собеседникам, перебивать их и саботировать эфиры.

29 сентября произошел очередной скандал с участием польского эксперта. Корейба пытался сорвать выступление эксперта из ФРГ Владимира Сергиенко, который обвинял руководство Украины в нежелании урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем.

Поляк до того доигрался, что за словом в карман не полез и сам Сергиенко, а потом и украинская правозащитница Татьяна Монтян подошла и ударила его по лицу.

«Клоунам — бой! Самый тяжелый из всех последних эфиров на Первом [канале]. Такие непростые темы затрагивали, а приходилось отвлекаться на всякое недоразумение, которое лишь по досадной оплошности внесли в список людей. Увы, таков жанр современного ток-шоу. Но я постаралась сказать по сути как можно больше», — написала Монтян в соцсетях.

Стоит отметить, что Корейба и ранее провоцировал своих оппонентов, чтобы те применили физическое насилие. Сам он тоже не прочь распустить руки, что не раз доказывал на эфирах «Время покажет».

Ранее сообщалось, как поляк устроил скандал на шоу Скабеевой из-за возвращения России в G8.