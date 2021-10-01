Как правильно просить о повышении зарплаты: советы карьерного консультанта Валинурова

Большинство из нас хотят получать за работу больше денег, однако просить о повышении зарплаты идет далеко не каждый. Стеснение, неуверенность, страх испортить отношения с начальством — популярные причины молчать о своих финансовых интересах и полагать, что руководство само догадается о желаниях сотрудников. Так как же правильно подойти к этому вопросу? И что делать, если в просьбе повысить зарплату все-таки отказали? Ответить на эти вопросы мы попросили известного хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова.

Чтобы разговор о повышении зарплаты не выглядел просьбой, а был обоснованным, нужно предложить руководителю сценарий, в котором вы покажете себя с выгодной стороны. Например, взяться за проект, на реализацию которого заложено полгода, и попытаться сделать его за три или четыре месяца в обмен на финансовые дивиденды. Причем просить, говорит эксперт, лучше не о разовой премии — которую могу дать или не дать — а о повышении окладной части зарплаты, которую согласно ТК РФ очень сложно впоследствии изменить.

«Когда мы приходим не просто просить, а предлагаем, что будет какой-то результат, экономически выгодный для компании, то вероятность того, что вам пойдут навстречу, гораздо выше. Если вы говорите: «Я работаю в компании уже пять лет, мне зарплату не повышают, давайте повысим» — то это звучит не очень убедительно. А если вы скажете: «Я работаю в компании уже пять лет, готов заниматься новыми задачами, проектами и взять на себя больше обязанностей, давайте повысим мне окладную часть на 20%» — то это будет звучать для работодателя понятно», — объясняет Ильгиз Валинуров.

фото из личного архива Ильгиза Валинурова /

Определившись с аргументацией, следует понять, на какую сумму вы планируете повышение заработной платы. Конечно, думая о себе любимом, хочется сказать «чем больше, тем лучше», однако именно такой формулировки следует избегать. И предложить повысить ваш оклад в адекватной мере, например, на 20%. Если же вы попросите увеличить размер зарплаты на 50% или даже 100%, то звучать для работодателя это будет как минимум завышено. Другое дело — премии за проекты, которые могут значительно превышать нынешнюю заработную плату. Но здесь, по словам консультанта, все зависит от масштаба бизнеса и профессиональной позиции, которую вы сейчас занимаете.

«Неправильный подход — это быть в зависимой позиции и говорить, что мне нужно больше денег, потому что у меня ипотека, дети и так далее. Это ваши личные проблемы, и они работодателя мало интересуют. Потому что вы работали у других работодателей, сейчас работаете здесь, потом будете у другого работодателя — с чего это должно волновать текущего, — рассуждает специалист. — А когда вы предлагает что-то связанное с пользой для бизнеса, то это будет восприниматься принципиально лучше».

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Конечно, как бы вы ни подготовились к разговору с начальством, есть вероятность, что вам не скажут заветное «да». Однако отчаиваться не надо: вы уже заявили о своем желании, так что у босса впоследствии может появиться мысль действительно привлечь вас к новым задачам и повысить за счет этого заработную плату. Кроме того, с подобными предложениями стоит вообще подходить регулярно, а главное при этом — помнить о целях и результатах, которые нужны вашему работодателю.

«У многих компаний где-нибудь на сайте или на лозунгах написано, что самое главное — это наши клиенты, мы клиентоориентированны. Вот вам нужно понимать, что если вы наемный сотрудник, то ваш ключевой клиент — это ваш сегодняшний руководитель. И вам нужно знать, что самое главное для вашего руководителя, и именно это решение ему предложить. Тогда вы точно будете на коне, выиграете и будете цениться как сотрудник», — резюмирует Ильгиз Валинуров.

Ранее карьерный консультант назвал преимущества удаленного формата работы. По его словам, «дистанционка» выгодна не только сотрудникам, ведь это дарит преимущества и самим компаниям. Предлагая гибкие условия труда, фирма может нанимать специалистов по всей стране и даже выходить на зарубежный рынок вакансий.