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«ФАН повсюду»: как «Талибан» строит новое государство в Афганистане
Весь мир
«ФАН повсюду»: как «Талибан» строит новое государство в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно для информации и не являются пропагандой.

Активные боевые действия в Афганистане завершились ко второй половине сентября. Сейчас «Талибан»1 де-факто контролирует почти всю территорию страны, за исключением небольших районов, находящихся под властью «Исламского государства»1. Движение, объявив о создании Исламского Эмирата Афганистан, приступило к решению уже не военных вопросов, а государственного строительства. Данный этап требует трансформации не только того государства, которое досталось талибам, но и самого «Талибана».

Как движение пытается удержать власть и с какими проблемами сталкивается? Какие шаги талибы предпринимают для признания на международном уровне и почему обострились отношения Афганистана с Таджикистаном? Обо всем этом и не только беседуем в подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала Colonelcassad, военным экспертом Борисом Рожиным.

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Хватает ли «Талибану» специалистов для государственного строительства?

Контртеррористическая деятельность талибов против «Исламского государства». 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития.

Сможет ли «Талибан» искоренить коррупцию?

Как сейчас складываются отношения талибов с Турцией?

С чем связано напряжение отношений между «Талибаном» и Таджикистаном?

Что предпринимают талибы для признания на международной арене?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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афганистан талибан борис рожин
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