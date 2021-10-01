Блогер Khristina505 из Львова откровенно заявила о принадлежности Крыма России

Львов, 1 октября. Украинский блогер из Львова с ником Khristina505 откровенно высказалась о принадлежности Крыма в рамках одного из прямых эфиров в Instagram.

Девушка чистосердечно заявила, что полуостров — российский. По ее словам, вопрос принадлежности Крыма носит чисто юридический характер.

В качестве доказательств своих слов блогерша привела случай, произошедший с ее знакомым. Пограничники при пересечении молодым человеком границы с Республикой Крым поинтересовались, есть ли у него родственники в России.

«Чей, чей… Крым — российский. По документам. И пишите, что хотите», — заявила Khristina505 на украинском языке.

Однако спустя некоторое время девушка без объяснения причин удалила свои страницы в социальных сетях, кроме профиля в ТikTok. Позже она опубликовала там извинения и раскаялась в своих прошлых словах, заявив, что «вопросы в трансляции были провокационные».

На сегодняшний день Украина не имеет никакого отношения ни к российскому Крыму, ни к мосту, который соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла. Однако, как стало известно ранее, украинская пропаганда вышла на новый уровень, поскольку такая информация размещается на различных украинских образовательных и других сайтах.