Экономист о контракте «Газпрома» и Венгрии: Проблемы Украины достигли критического уровня

Времена стремительно меняются, и проблемы на энергорынке Украины продолжают нарастать до критического уровня. С сегодняшнего дня она потеряла возможность закупать российский газ из Венгрии по виртуальному реверсу. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

В обход Украины

Венгрия с октября начнет получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток». Голубое топливо будет поставляться через газотранспортную систему Болгарии и Сербии.

В «Газпроме» обращают внимание, что документ гарантирует надежные и стабильные поставки для Венгрии. На сегодняшний день уже семь стран Европы могут получить российский газ по «Турецкому потоку». В число таких государств входят Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Остудив антироссийский пыл

Как отметил Андрей Лобода, сегодня утром фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах за 1000 кубометров газа достигли рекордной стоимости в 1200 долларов. Разгон цен на голубое топливо еще не достиг пика, и совсем скоро замерзающая Европа будет готова заплатить и 1500 долларов. С начала года цены на газ выросли почти в четыре раза, и новая энергетическая реальность на фоне наступления холодов заставляет европейских политиков держать голову в холоде и принимать правильные решения, остудив свой пыл в антироссийской риторике.

«Венгрия нуждается в новых энергетических мощностях и активно развивает энергетику, страна смотрит на 50 лет вперед, реализуя стратегию энергетической самодостаточности. Диверсифицированные поставки российского газа через Сербию и Австрию юридически безупречны в правовом поле ЕС. По скромным подсчетам, годовой контракт Венгрии и «Газпрома» составит порядка 1,35 млрд долларов. Закупки газа по мировым ценам стоили бы Будапешту почти в три раза дороже», — пояснил Андрей Лобода.

pixabay.com /

По его словам, самое печальное наступит для многих стран ЕС уже в конце этой осени. Энергокризис разгонит цены не только на топливо, но и на все остальные отрасли экономики, которая находится не в самом лучшем состоянии. Вместо совершенствования правового поля чиновники Брюсселя могут утонуть в расследованиях и уточнениях фактов манипулирования рынком и нарушений обязательств его ключевыми участниками.

Решения без оглядки

Он отметил, что конкурентность и высокая прозрачность европейского энергетического рынка отягощена сегодня его перерегулированностью и политизированностью. Принципы работы газовых рынков ЕС пока остаются без изменений, однако члены ЕС теперь без оглядки будут принимать самостоятельные решения, с кем работать на нем и какие объемы топлива закупать у того или иного поставщика.

«Времена стремительно меняются, и проблемы на энергорынке Украины, к сожалению, продолжают нарастать до критического уровня. С сегодняшнего дня она потеряла возможность закупать тот же российский газ из Венгрии по виртуальному реверсу. Это значит, что цены на голубое топливо для украинских потребителей продолжат скачкообразный рост», — заключил Андрей Лобода.

turkstream.info /

Газовое соглашение между венгерской MVM CEEnergy Ltd. и российским «Газпромом» было подписано 27 сентября. Договор подразумевает поставку 4,5 млрд кубометров голубого топлива в год на протяжении 15 лет. Из них 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через сербскую ГТС, а оставшаяся часть — через Австрию. Договор начинает действовать с 1 октября, через десять лет в него можно будет внести изменения.

Новые договоренности России и Венгрии вызвали большое недовольство со стороны Украины. В Киеве считают, что подобное поведение Будапешта может негативно сказаться на двусторонних отношениях.