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Немецкий депутат Нольте усомнился в выполнимости плана Меркель по отказу от газа РФ
Политика
Немецкий депутат Нольте усомнился в выполнимости плана Меркель по отказу от газа РФ
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 1 октября. Предложения немецких политиков, в том числе канцлера Ангелы Меркель, о превращении страны в CO2-нейтральную сделаны на основе не проработанных инициатив.

В стратегиях не приводится конкретных шагов для достижения нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу. С таким заявлением выступил депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте. Он усомнился в выполнимости плана Меркель по отказу от газа из России.

«…они не объясняют, как именно это будет происходить, как ФРГ сможет обеспечивать энергоснабжение и как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры», — пояснил политик.

Ранее Ангела Меркель сообщала о желании Германии сократить зависимость от российского голубого топлива к 2045 году. Она делала заявление в августе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако многие эксперты называли встречу канцлера с главой государства символической.

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