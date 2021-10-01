Немецкий депутат Нольте усомнился в выполнимости плана Меркель по отказу от газа РФ

Берлин, 1 октября. Предложения немецких политиков, в том числе канцлера Ангелы Меркель, о превращении страны в CO2-нейтральную сделаны на основе не проработанных инициатив.

В стратегиях не приводится конкретных шагов для достижения нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу. С таким заявлением выступил депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте. Он усомнился в выполнимости плана Меркель по отказу от газа из России.

«…они не объясняют, как именно это будет происходить, как ФРГ сможет обеспечивать энергоснабжение и как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры», — пояснил политик.

Ранее Ангела Меркель сообщала о желании Германии сократить зависимость от российского голубого топлива к 2045 году. Она делала заявление в августе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако многие эксперты называли встречу канцлера с главой государства символической.