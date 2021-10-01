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Politico: США оказались в неудобном положении из-за сделки России и Индии по С-400
Армия
Politico: США оказались в неудобном положении из-за сделки России и Индии по С-400
Пресс-служба Балтийского флота

Вашингтон, 1 октября. Соединенные Штаты оказались в весьма неудобном положении из-за крупного оружейного контракта России с Индией, отметил военный аналитик Пол Маклири в статье для издания Politico.

В конце 2021 года Москва и Нью-Дели должны закрыть сделку на поставку вооружения общей стоимостью 5 миллиардов долларов. По словам Маклири, соглашение между Россией и Индией обернулось резонансом в мировом сообществе и недовольством Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

«Сделка по поставке пяти российских систем противовоздушной обороны С-400 уже давно вызывает беспокойство в Вашингтоне», — отмечает Пол Маклири.

Согласно «Закону о противодействии противникам Америки», США должны ввести санкции против Индии за заключение сделки на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Однако Нью-Дели является ключевым союзником Вашингтона, поэтому американским властям придется делать важный выбор: вводить санкции или остаться хорошими партнерами с Индией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях Анкары приобрести еще одну партию ЗРК С-400. При этом США пытались оказать давление на Турцию, чтобы она отказалась от покупки первой партии. Однако Эрдоган отметил, что Анкара может усиливать оборону страны так, как ей хочется, передает «Царьград».

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