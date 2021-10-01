Daily Express: Европе придется обратиться к Путину, чтобы выйти из энергетического кризиса

Лондон, 1 октября. Газовый кризис, в который себя загнала Европа, усиливает влияние президента России Владимира Путина, пишет Daily Express.

Автор британского издания Себастьян Кеттли опросил ведущих энергетических аналитиков ряда консалтинговых компаний, которые и обратили внимание журналиста на энергетические маневры российского лидера, пишет «ПолитРоссия». В первую очередь собеседники Кеттли указали на ситуации вокруг «Северного потока — 2» в Германии и газовый контракт на 15 лет, заключенный между «Газпромом» и властями Венгрии.

«Сейчас, когда весь континент зажат в тисках газового кризиса, есть риск того, что Путин станет настоящим энергетическим царем Европы», — опасается Кеттли.

Журналист обратил внимание на то, что возобновляемые источники энергии, такие как ветер или солнце, не могут удовлетворить растущие к зиме запросы, а из-за «газовых войн» с Москвой высок риск массового перехода на уголь. Однако и в этом случае все дороги ведут к Путину. Резкий скачок в потреблении полезного ископаемого сделает помощь России безусловной необходимостью, однако нет уверенности, что Москва сможет удовлетворить резко выросшие потребности в одиночку. Уже сейчас дело обстоит так, что ЕС вынуждены официально выпрашивать уголь у РФ.

«Если все европейские энергопредприятия перейдут на уголь, это выльется в резкий скачок его потребления, причем настолько мощный, что Россия может не справиться с ним в одиночку. Вполне вероятно, что придется дополнительно закупать сырье, например, из США», — объяснила ситуацию на энергорынке Наталья Тюрина, ведущий аналитик консалтингового агентства Wood McKenzie.

Потребность в помощи из России растет не только в Европе, пишет Кеттли. Энергетический хаос так же больно ударил и по Китаю. Все карты на руках Путина, сокрушается британский журналист: из-за того, что Россия не сможет помочь сразу всем, придется делать выбор между западным и азиатским направлениями.

«Россия постепенно снижала объемы экспорта угля в Европу, потому что страны ЕС сами последовательно закрывали угольные ТЭС. Сейчас, когда у Москвы есть контракты с азиатскими странами, резкая перестройка может оказаться очень сложной», — прокомментировал потребности Европы в российском газе аналитик BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

Если Европа не сможет договориться с Россией, Старый Свет вернется во времена, когда отопление зимой было роскошью для богачей, приводит автор Daily Express слова британского эксперта по работе систем централизованного отопления Криса Харви. Тем временем цены на голубое топливо обновили исторические рекорды. Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, чего стоит ждать от рынка энергоносителей в ближайшем будущем.