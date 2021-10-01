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В Конгрессе США призвали лишить Эр-Рияд оружейных контрактов за убийство Хашогги
Весь мир
В Конгрессе США призвали лишить Эр-Рияд оружейных контрактов за убийство Хашогги
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 1 октября. Американский конгрессмен Джерри Коннолли призвал законодателей одобрить поправку к ежегодному законопроекту о расходах на оборону, заявив, что это единственный способ гарантировать «справедливость» в деле об убийстве публициста Джамаля Хашогги в 2018 году.

«Мы не позволим стереть память о Джамале Хашогги, и мы будем настаивать на справедливости», — заявил он.

В начале 2021 года Коннолли выступил автором законопроекта в Палате представителей США о введении ограничений на продажу оружия Саудовской Аравии. Кроме того, документ подразумевает запрет для саудовских разведывательных и правоохранительных органов задерживать американских граждан-уроженцев королевства или препятствовать им и их семьям в передвижении.

Данная инициатива прошла Палату представителей в апреле и сейчас находится на рассмотрении в Сенате США в качестве поправки к закону о национальной обороне на сумму в 768 миллиардов долларов.

«Когда мы закрываем глаза на нарушения прав человека, мы поощряем как друзей, так и врагов, которые продолжают участвовать в этом. Мы должны положить конец двухлетней безнаказанности и привлечь Саудовскую Аравию к ответственности за ее обращение с диссидентами и теми, кто отстаивает права человека», — продолжил конгрессмен.

Убийство Хашогги в 2018 году вызвало широкий политический резонанс и ударило по американо-саудовским отношениям. Журналист, некогда работавший главным редактором издания Al Watan, в 2017 году переехал в США, где получил статус резидента и стал колумнистом издания The Washington Post. В своих материалах он стал активно критиковать действия наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда.

Осенью 2018-го Хашогги был обманом завлечен в саудовское посольство, убит и расчленен. Уже 16 ноября того же года в ЦРУ на основании результатов собственного расследования сообщили, что инициатором и организатором убийства Хашогги является именно наследный принц. Однако занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп отказался публиковать результаты следствия. Рассекречены же они были при Джо Байдене лишь 25 февраля 2021 года.

В Конгрессе США призвали лишить Эр-Рияд оружейных контрактов за убийство Хашогги
Федеральное агентство новостей  / 

В результате Госдепартамент принял визовые ограничения под названием «запрет Хашогги». В соответствии с документом, въезд на территорию США закрыт для 76 граждан Саудовской Аравии, включая бывшего замглавы королевской военной разведки Ахмеда Аль Асири и исполнителей убийства из личной гвардии Мухаммада бин Салмана. Примечательно, что в отношении него самого никаких санкций не последовало.

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сша саудовская аравия хашогги
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