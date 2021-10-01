Режиссер Урсуляк назвал главную беду в работе с актрисой Чулпан Хаматовой

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, народная артистка Российской Федерации, лауреат двух Государственных премий РФ Чулпан Хаматова сегодня празднует свой 46-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат Государственной премии РФ Сергей Урсуляк.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой в своих проектах.

«Я считаю, Чулпан Хаматова — выдающаяся актриса. Абсолютно замечательная. При этом она очень хороший товарищ. С ней очень приятно иметь дело. Помимо этого, она еще и человек с внятной гражданской позицией, о чем мы все знаем, за что любим еще больше», — сообщил кинорежиссер.

Сергей Урсуляк также поделился еще одной подробностью о сотрудничестве с Чулпан Хаматовой.

«Беда нашей работы с ней и большое мое несчастье состоит в том, что у нас с ней две картины, где она снимается по одному съемочному дню. Однако счастье этих двух съемочных дней вполне сопоставимо с огромными ролями других артистов. Я мечтаю пообщаться с ней не по одному дню на картину, а хотя бы по три. Все зависит от человека. Иногда одного часа хватает, чтобы человека навсегда разлюбить. Бывает, что одного дня не хватает, чтобы вполне получить удовольствие [от разговора]. Вот Чулпан из тех, с кем хочется общаться», — пояснил собеседник ФАН.

ТАСС / Фадеичев Сергей

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.

«Новых ролей и желательно со мной. Я очень рад, что могу лично поздравить ее. Она очаровательная женщина. Кроме того, очень содержательный человек. Сочетание одного с другим дает совершенно невероятное удовольствие. Плюс она замечательная актриса. Достаточно посмотреть подряд три ее роли, чтобы увидеть, какая она разная, удивительная, наполненная, настоящая», — подытожил продюсер.

Ранее режиссер Александр Баранов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Нину Усатову. По его словам, артистка воплощает собой образ настоящей русской женщины.