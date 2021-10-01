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Китай готов начать разработку новейших самолетов шестого поколения
Армия
Китай готов начать разработку новейших самолетов шестого поколения
s1.hvylya.net

Чжухай, 1 октября. Конструкторы китайской авиапромышленной корпорации Aviation Industry Corporation of China заявили о готовности начать разработку новейших боевых самолетов шестого поколения.

Внешний облик новой воздушной техники был представлен в рамках авиасалона в Чжухае. Согласно данным конструкторов, самолет будет представлять из себя многоцелевую платформу, совмещающую функции истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

По словам авторов проекта, сперва планируется создание пилотируемых аппаратов, которые будут снабжены системами искусственного интеллекта. На следующей фазе новейшее воздушное судно будет переведено на полностью машинное управление, в том числе при выборе вооружений для поражения тех или иных целей.

Ранее сообщалось, что на китайской авиационной выставке был представлен автомобиль-вертолет. Также свой вариант летающей машины намерены представить в России, передает «Царьград».

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