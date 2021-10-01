Авторы «Майора Грома» экранизируют комикс «Красная фурия»

Москва, 1 октября. Известная российская компания Bubble займется съемками нового комикса. Авторы нашумевшего фильма «Майор Гром» снимут проект «Красная фурия» с женщиной в главной роли.

Новая тенденция снимать кинокомиксы с девушками в главной роли добралась и до России. Авторы комиксов планируют выпустить проект в формате сериала, который будет создан вместе с порталом «КиноПоиск». Новость об этом сообщила в соцсетях журналистка Ксения Болецкая.

Фурия. Новый проект BUBBLE и КиноПоиск HD pic.twitter.com/nGNvHJRctV — Дюнонавты (@meownauts) September 30, 2021

Комикс о «Красной фурии» начал выходить одновременно с «Майором Громом» (и еще двумя комиксами Bubble) в 2012 году. В центре историй рыжая воровка Ника Чайкина. Она занимается кражей предметов искусства и древних артефактов, которые закрыты в самых охраняемых музеях мира. Ее ловит Международное Агентство Контроля, которое пытается завербовать профессионалку для поисков Святого грааля. В комиксах героиня противостоит безумным ученым и их сумасшедшим творениям.

Ранее стало известно, что издательство Bubble объявило о поиске героев для новых комиксов. Авторы ищут человека, который может стать прототипом персонажа. Его планируют включить в киновселенную «Майора Грома».