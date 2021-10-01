Gascade: прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» снизилась почти в три раза

Москва, 1 октября. Прокачка природного газа по российскому трубопроводу «Ямал — Европа» сократилась почти в три раза, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

По состоянию с 07:00 по 08:00 по московскому времени 1 октября прокачка составляла около 0,8 млн кубометров в час. Днем ранее она находилась на уровне 2,2 млн кубометров. Резкое снижение экспорта зафиксировали во вторник, когда показатель рухнул с уровня 3,4 млн кубометров в час. «Газпром» объяснил данную тенденцию заявками одного из клиентов.

Трубопровод «Ямал — Европа» протяженностью более двух тысячи километров проходит по территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии. Он может прокачивать до 33 млрд кубометров голубого топлива ежегодно.

Российская компания «Газпром» добыла за сентябрь 40,8 млрд кубометров сырья, что стало максимальным показателем за 13 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го объемы производства увеличились в общей сложности на 12%.

С начала октября Венгряи начала получать российский газ через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Долгосрочный контракт на поставку 4,5 млрд кубометров будет действовать в течение 15 лет, сообщает «ФедералПресс».