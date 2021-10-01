Прохор Шаляпин заявил, что родители его скончавшейся жены не заслужили такого испытания

Москва, 1 октября. Певец Прохор Шаляпин после смерти супруги Татьяны Клаудии Дэвис высказался о ее родителях. Он считает, что они не заслужили такого испытания.

Артист был шокирован новостью о кончине возлюбленной, которой было 42 года. Он впал в депрессию из-за этого. Как указал певец, сложнее всего пережить утрату будет родителям Дэвис.

«Это невероятно любящие родители, очень порядочные и добрые — они не заслужили такого испытания. Таня была светлым человеком с добрым сердцем и чистой душой», — написал Прохор Шаляпин в Stories в Instagram.

Он добавил, что на звонки незнакомцев не отвечает и ему нечего сказать прессе. Исполнитель поблагодарил друзей за слова поддержки.

Накануне стало известно о смерти супруги Прохора Шаляпина, которая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней после свадьбы у нее выявили коронавирус нового типа. Состояние предпринимательницы резко стало ухудшаться. Шаляпин и вся семья верили, что Дэвис сможет выздороветь. Но женщина умерла в американской клинике. Друг певца сообщил, что Шаляпин не сможет проститься с возлюбленной.