Эфир: В чем секрет победы приднестровского ФК «Шериф» над мадридским «Реалом»

В пятницу, 1 октября, с 15:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная новой футбольной сенсации — ФК «Шериф» из Приднестровья.

Приднестровскому клубу удалось серьезно удивить и болельщиков большого футбола, и букмекеров, и соперников. В групповом этапе Лиги чемпионов «Шериф» обыграл сначала украинский «Шахтер», а потом и мадридский «Реал», чем вызвал настоящую сенсацию. Теперь болельщики с нетерпением ждут матча между «Шерифом» и «Интером».

Каковы шансы у приднестровцев в следующем туре обыграть итальянский «Интер»?

В чем феномен ФК «Шериф»?

Есть ли подобные спортивные успехи у команд из других непризнанных государств?

Что мешает российским футболистам одерживать победы?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают диакон и экс-футболист «Зенита» Юрий Роденков, а также политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.