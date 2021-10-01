Корнилов призвал Киев арестовать Саакашвили, заявившего о возвращении в Грузию

Михаил Саакашвили — отчаянный политический авантюрист, готовый на любую провокацию. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Бывший президент Грузии прибыл на территорию некогда управляемой им страны, где находится в розыске. Об этом рассказал он сам, сделав видеообращение к поклонникам якобы из Батуми, а также руководство его украинского офиса, поделившееся деталями отъезда политика. По словам представителей Саакашвили, тот покинул Киев минувшей ночью. Перед этим он собрал команду и заявил, что направляется в Грузию, так как для нее настал переломный момент — «когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым».

Несмотря на «видеодоказательство» из Батуми, грузинские власти не поверили Саакашвили, заявив, что экс-президент не пересекал границу, а лидер правящей партии «Грузинская мечта» и вовсе назвал его клоуном.

«Посмотрел я это мутное видео, — сказал Корнилов. — И, если честно, так и не понял, где находится Саакашвили. Какая-то пристань, лодки — я, конечно, не знаток Батуми, но так, возможно, выглядит почти каждый портовый город. Вместе с тем, должен заметить, что этот прохиндей уже пытался провернуть подобный фокус в прошлом году, когда заявлял о своем якобы приезде в Грузию. Как тогда, так и сейчас, это делалось перед выборами с целью увеличения поддержки его партии».

Политолог объяснил загадочные слова экс-президента о том, что Грузия стоит перед выбором «между Европой и прошлым».

facebook.com / Владимир Корнилов

«Прошлое — это действующие, «пророссийские» власти в Тбилиси, ну а «Европу», разумеется, представляет он сам и его оставшиеся в стране сторонники, — заметил эксперт. — Но я хочу обратить внимание на другое: Саакашвили, как нам известно, — гражданин Украины, а не Грузии (грузинского гражданства его лишили), а Киев неоднократно заявлял о том, что Тбилиси — его друг. И хотелось бы теперь получить хоть какую-то реакцию от украинских властей. Например, объяснение, как так получилось, что их официальное лицо нелегально пересекает границу дружественного (подчеркиваю!) государства с целью дестабилизации политической обстановки в нем?»

Собеседник ФАН заявил, что Киев должен как минимум осудить поступок Саакашвили, если тот действительно сделал то, о чем заявил в своем видеообращении из «Батуми».

«А вообще, по-хорошему его следует заключить под стражу, — считает Корнилов. — Иначе что это за дружба такая между Украиной и Грузией?»

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