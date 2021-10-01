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Слава пожаловалась на серьезные проблемы с памятью после COVID-19
Шоу-бизнес
Слава пожаловалась на серьезные проблемы с памятью после COVID-19
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 1 октября. Популярная российская исполнительница Слава (Анастасия Сланевская) рассказала о последствиях перенесенного коронавируса. Артистка стала испытывать серьезные проблемы с памятью.

Последствия болезни сильно влияют на повседневную жизнь исполнительницы. Она отметила, что порой не может поддержать даже самую обычную беседу, поскольку стала забывать элементарные вещи.

«Это очень раздражает, если честно. Когда ты не можешь тупо поддержать беседу, потому что не можешь вспомнить, как зовут Джони Деппа, ну, то есть какие-то самые элементарные вещи, просто выпрыгивают из головы», — приводит Пятый канал слова артистки.

Последнее время провалы в памяти участились, и всему виной — коронавирус нового типа, который звезда перенесла несколько месяцев назад. Она отметила, что даже спустя время никак не может восстановиться от болезни.

«У меня с памятью ***** полная. Ой простите. Я даже иногда не могу вспомнить, что это такое, а это микрофон», — поделилась Слава.

Чтобы как-то справиться со сложностями, Слава стала писать себе шпаргалки и брать их на публичные выступления. Но и это вызывает сложности, поскольку у звезды врожденная дислексия — чтение является для нее настоящей пыткой. Певица отметила, что на все мучения она идет ради своих поклонников, которых не хочет расстраивать отменами концертов.

Восстанавливать здоровье Анастасия Сланевская решила на Мальдивах. Ранее в соцсетях исполнительница показала номер в отеле, который ей обходится в 10 тысяч долларов в сутки.

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память слава коронавирус
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