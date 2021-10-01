Эфир: Надо ли продлевать амнистию для мигрантов и нужны ли они РФ в таком количестве

В пятницу, 1 октября, с 13:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой подводят итоги амнистии для мигрантов.

До 30 сентября 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства могли обратиться в территориальные органы МВД РФ с заявлением об урегулировании правового положения без наложения санкций. Но срок действия указа президента РФ, благодаря которому это можно было сделать, истек.

Плюс с 1 октября 2021 года прекращает действовать временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер по принудительному удалению за пределы России.

Сколько людей успели воспользоваться амнистией? Надо ли ее продлевать?

Зачем вообще России мигранты?

Как много преступлений совершают приезжие на территории нашей страны? И почему в России они ведут себя более развязно, чем дома?

На эти и другие вопросы в студии отвечает учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов.