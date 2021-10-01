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Нейробиологи Калифорнийского университета нашли участок мозга, который сочиняет истории
Наука
Нейробиологи Калифорнийского университета нашли участок мозга, который сочиняет истории
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Вашингтон, 1 октября. Нейробиологи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили участок головного мозга, который отвечает за сочинение историй.

Оказалось, что гиппокамп отвечает за объединение отдельных фрагментов информации в единое повествование. Результаты научной работы опубликованы в издании Current Biology.

По словам специалистов, многие люди любят рассказы потому, что события легче запоминать в виде последовательной истории. В мозге есть особый отдел, выстраивающий события в логическую историю, — гиппокамп.

«Когда вам рассказывают о втором событии, вы возвращаетесь к первому событию и встраиваете его часть в эту новую информацию», — объяснил студент Калифорнийского университета Брендан Кон-Шихи.

Он и его коллеги использовали функциональную МРТ для визуализации гиппокампа добровольцев. Как выяснилось, при вспоминании двух связанных сквозным повествованием историй гиппокамп активирует больше информации о второй истории.

Американские эксперты ранее выяснили, что большое количество сахара может привести к слабоумию. Для нормальной работы мозга нужно снизить потребление этого продукта.

Впервые в мире ученым удалось создать микромозг для лечения болезни Паркинсона. Это распространенное нейродегенеративное заболевание, вызываемое гибелью нейронов в головном мозге, пишет «Ридус».

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наука мозг истории
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