Нейробиологи Калифорнийского университета нашли участок мозга, который сочиняет истории

Вашингтон, 1 октября. Нейробиологи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили участок головного мозга, который отвечает за сочинение историй.

Оказалось, что гиппокамп отвечает за объединение отдельных фрагментов информации в единое повествование. Результаты научной работы опубликованы в издании Current Biology.

По словам специалистов, многие люди любят рассказы потому, что события легче запоминать в виде последовательной истории. В мозге есть особый отдел, выстраивающий события в логическую историю, — гиппокамп.

«Когда вам рассказывают о втором событии, вы возвращаетесь к первому событию и встраиваете его часть в эту новую информацию», — объяснил студент Калифорнийского университета Брендан Кон-Шихи.

Он и его коллеги использовали функциональную МРТ для визуализации гиппокампа добровольцев. Как выяснилось, при вспоминании двух связанных сквозным повествованием историй гиппокамп активирует больше информации о второй истории.

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