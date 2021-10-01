Эфир: Каков уровень коррупции в России и насколько сильно она вредит экономике страны

В пятницу, 1 октября, с 11:30 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают серию коррупционных скандалов и арестов высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

В последнее время прошла настоящая волна арестов высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Против кого-то возбудили дело за распространение инсайдерской информации — например, против бывшего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексея Бессонова. Кого-то обвиняют в госизмене — например, основателя Group-IB Илью Сачкова. Кого-то подозревают в причастности к хищению десятков миллионов рублей — вице-президента Сбербанка, бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову. В Крыму, кстати, на этом поприще отличились бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства республики Михаил Храмов.

Что значат эти аресты: тотальная зачистка от мошенников и «пятой колонны» или просто системная работа, на которую раньше не обращали внимания?

Насколько высок уровень коррупции в нашей стране? Можно ли ее окончательно искоренить и какие меры для этого надо предпринять?

На эти и другие вопросы в прямом эфире отвечает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.