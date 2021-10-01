Новейший переносной зенитный комплекс «Метка» поступит на вооружение ВС РФ

Москва, 1 октября. Вооруженные силы России получат новейший переносной зенитный ракетный комплекс «Метка». Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

По словам военачальника, ПЗРК планируется поставить на вооружение ВС РФ в ближайшее время, передает «Красная звезда». Он отметил, что новейшее оружие обладает устойчивостью к применению тепловых ловушек.

«В ближайшей перспективе планируется принять на вооружение <...> переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения «Метка», оснащенный устойчивой ко всем видам оптических помех головкой самонаведения», — заявил генерал.

Кроме этого, Салюков отметил, что вскоре на вооружение могут принять боевые машины для отделений стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ-СВ», а также 57-мм комплексы «Деривация-ПВО» для борьбы с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о завершении госиспытания перспективной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». По его словам, комплексы уже начали поступать в войска, передает «Царьград».