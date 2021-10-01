Рамзан Кадыров исключил выход Чечни из состава России

Грозный, 1 октября. Чеченская Республика останется субъектом Российской Федерации, даже если президент страны Владимир Путин покинет свой пост, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

Подписчики в социальной сети поинтересовались у лидера республики, выйдет ли Чечня из состава России, если Владимир Путин покинет занимаемую должность главы государства.

«Не Путин и не Кадыров принимали решение быть республике в составе России. Это сделал народ на референдуме», — ответил глава Чечни.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что республика в любом случае останется в составе Российской Федерации, даже если Путин или он сам покинут свои посты.

Как стало известно ранее, глава Чечни получил орден «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.