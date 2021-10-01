Родителям супруги Прохора Шаляпина удалось победить коронавирус

Лас-Вегас, 1 октября. Родителям канадской миллионерши, супруги российского музыканта Прохора Шаляпина удалось победить коронавирус. Аркадий и Лора, в отличие от дочери, выздоровели и полностью восстановились. Об этом рассказал близкий друг музыканта — актер Георгий Кирьянов. В ближайшее время Татьяна Клаудия Дэвис будет похоронена. Кирьянов также сообщил, что болезнь у родителей избранницы Прохора протекала в разы легче.

«Их болезнь проходила в менее тяжелой форме, чем у Танюши. Сейчас они уже дома. Самое ужасное — когда родители хоронят своих детей», — сообщил Кирьянов.

По словам актера, сейчас тем, кто считал болезнь Татьяны Дэвис выдумкой, придется смириться с тем, что они были неправы. По его мнению, этим людям необходимо связаться с Шаляпиным и принести ему свои извинения и соболезнования.

Татьяна Клаудиа Дэвис подхватила коронавирус прямо на свадьбе с российским музыкантом. Долгое время она провела в реанимации, ее жизнь, к сожалению, так и не удалось спасти. Молодой вдовец канадской бизнесвумен до сих пор находится в шоке и не может принять случившееся.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет», — написал он в соцсетях.

Татьяне было 42 года, она владела сетью юридических фирм. Лечение Дэвис проходила в госпитале в Лас-Вегасе.

В СМИ после смерти женщины появились слухи, что на самом деле ей было больше 42 лет — возможно, около 60. Судя по всему, Татьяна скрывала свой истинный возраст, прибегая к массе пластических операций, поэтому выглядела гораздо моложе своего настоящего возраста.

Ранее певец сообщал, что смерть Юлии Началовой расстроила его сильнее похорон собственного отца.