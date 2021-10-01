Пентагон объявил о передаче ВМС Украины шести патрульных катеров Mark VI

Вашингтон, 1 октября. Военно-морские силы Украины получат шесть патрульных катеров Mark VI, сообщает пресс-служба Пентагона.

По данным ведомства, контракт на сумму 84,25 миллиона долларов касается проектирования, строительства и оснащения шести судов с возможностью дополнительной поставки еще двух катеров. Работы по их сборке, как ожидается, завершатся в 2025 году.

Продажу украинским военным катеров Mark VI вместе с сопутствующим оснащением Государственный департамент США одобрил еще летом 2020 года. Правительство Украины рассматривало приобретение до 16 кораблей, 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, 40 ручных пулеметов МК44 и 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров.

На сегодняшний день Военно-морские силы Украины пребывают в глубоком кризисе. Власти страны не могут обеспечить ремонт старых судов из-за отсутствия финансов. Еще хуже дела обстоят с приобретением новых боевых единиц. Хотя украинский президент Владимир Зеленский обещает создать мощный флот к 2035 году, изменения не наблюдаются. По информации «Царьграда», сейчас на Украине есть лишь шесть боеспособных кораблей, среди которых катера и водолазное судно.