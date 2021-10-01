Режиссер Коробко раскритиковал сериал «Контакт», в котором показали жителей Донбасса

Авторы российского «Контакта», выставляя жителей Донбасса в негативном свете, получат бесславие в России, такое мнение ФАН высказал кинорежиссер, телевизионный продюсер Александр Коробко.

Критика «Контакта»

Зрители раскритиковали российский сериал «Контакт», в котором в негативном свете показали беженцев с Донбасса.

По сюжету главный герой, сотрудник полиции, которого играет Павел Майков, отправляется на дачу к своей подруге, которую кто-то ограбил. Оперативник догадался, что это сделала семейная пара по соседству, и выбивает из мужчины признание. В процессе разговора выясняется, что они «беженцы из ДНР». Муж объясняет воровство тем, что Россия им обязана.

«Мы за русский мир пострадали, лишения претерпели. Россия нам компенсировать должна!» — такова реплика беженца.

В свою очередь, полицейский назвал их «паразитами».

Агентство городских новостей Москва /

Этот эпизод возмутил как отдельных российских зрителей, так и жителей Донбасса. Так, ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко с возмущением написал в Telegram-канале: «Понятно, что люди везде бывают разные, но почему-то на этом канале Донбасс выставляется всегда в негативном ключе».

«Не русские по духу»

«В идиотской сцене, как будто придуманной для фильма Сергея Лозницы, помятый Майков читает «мораль» маргиналу и его жене-гопнице, которые, по убеждению авторов сериала, являются «типичными» представителями Донбасса. У тех между натужных «шо» проскальзывает вполне себе московский прононс, хоть и деклассированный. Последнее, видимо, по мнению авторов, характерно для «дончан». Представляю, какой шок бы они испытали, встретив тех, кто задает дискурс в «донбасском региолекте» и в Донбассе, ставшем ковчегом русского языка и настоящей русскости. Речь про донецкого филолога Вячеслава Теркулова, первого министра информации ДНР Елену Никитину, автора глубокого и тонкого «Вопреки», про ушедшую недавно поэтессу Катю Катину (Василенко), которая стала донецкой «Майей Борисовой», директора местного драмтеатра им. Бровуна Наталью Волкову и многих других», — не скрывает своего возмущения Александр Коробко.

Он посоветовал жителям Донбасса не считать этот эпизод из сериала «Контакт» выражением некоего «отношения» россиян к дончанам.

«Это, конечно, будут вам внушать, радостно потирая руки, наши недоброжелатели на Украине. Авторы этого сериала — во всяком случае, судя по тому, что я увидел — по духу не русские, да и россияне разве что только по паспорту. Настоящие русские люди, настоящие граждане России, про которых снимают такие фильмы, как «Солнцепек» и «Альфа-Р», — защитники и друзья Донбасса, россияне-добровольцы, отдавшие жизни за Донбасс, водители конвоев с гумпомощью (и те, кто ее собирают и отправляют), миллионы тех, кто считают Донбасс и дончан — своими. Не стоит обращать внимание на тех, кто уже одними своими, как бы это вежливо сказать на их языке, «фейсами», еще не сказав ни одного слова, уже все о себе сами сказали. Не стоит в этих сериальщиках видеть выразителей даже какого-либо российского «коллективного бессознательного». У этих людей всего три «кнопки»: «enter», «delete» и та, что со значком доллара», — добавил Александр Коробко.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, режиссер обозначил факты, которых, по мнению Коробко, явно не знают авторы «Контакта». Что касается «беженцев» с Украины, то, заметил он, в основном статус беженцев получили бывшие сотрудники украинских силовых и правоохранительных структур. Например, спецподразделения «Беркут» и прокуратуры.

«Неужели они серьезно считают, что в декорациях какой-то лесной «Кин-дза-дзы» эти люди кур топорами рубят и по домам еду воруют? Неужели авторы сериала не понимают, что этим они попутно и Россию унизили? Что касается цифр, то на 1 января 2021 года в России проживали всего 83 человека со статусом беженца с Украины. Это гораздо меньше, чем 514 беженцев из Афганистана — но, видимо, авторы «Контакта» побоялись их обидеть», — рассказал Александр Коробко.

Действительно, заметил он, Украина лидирует по общему количеству людей со статусом временных беженцев в России: 18 345 человек. Но вряд ли среди последних есть люди из ДНР, которым положены российские паспорта.

«Почему же тогда авторы сериала в роли «иждивенцев» изобразили именно людей Донбасса? Возможно, они захотели славы на Украине?! Они ее получат. Вместе с бесславием в России и в Донбассе», — заключил Александр Коробко.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.