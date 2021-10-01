Политсоветник Маркелов: Военные США затаили обиду на Джо Байдена

С уходом из Афганистана военные США лишились возможности осваивать любые бюджеты, собранные из карманов американских налогоплательщиков. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Эксперт прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, что американская армия потерпела поражение в войне в Афганистане.

«Ключевым фактором таких заявлений, как это было не раз, выступают внутриамериканские разборки. Разборки внутри элит. Дело в том, что президент Джо Байден вошел [в Белый дом] на конфликте элит США: команда Трампа уходила со скандалами. В силу этого заявление военных, наподобие недавнего, — это игра, нацеленная на урон имиджу Байдена», — сообщил специалист.

Сергей Маркелов также напомнил, что боевые действия далеко не для всех означают трагедию.

«Военные были главными выгодоприобретателями этой кампании [в Афганистане]. Они отрабатывали перед государством свои прямые полномочия в условиях войны. Они получали деньги из все увеличивавшегося бюджета и тратили их на оперативные военные затраты», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / US Navy / Globallookpress.com

В завершение он добавил, что властям Соединенных Штатов нечего предложить своей армии в качестве «компенсации».

«Военный комплекс США после уходя из Афганистана лишился огромной кормушки. Такого рынка для военных, где они спокойно брали любые бюджеты, а американские налогоплательщики все покрывали, больше не будет в мире в ближайшие годы. Любому военному не важны политические расклады. Единственное, что они понимают, это то, что они теряют свою функцию. Они обижены, это нормально», — подытожил политсоветник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН раскрыл американскую тактику удушения Китая. По его словам, США постараются настроить против Пекина все азиатские государства.