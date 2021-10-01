«Конечная станция»: Киев отдает пассажирские поезда «Укрзализныци» в частные руки

Власти Украины приняли к рассмотрению новую инициативу немецкой фирмы Deutsche Bahn Engineering & Consulting (DBEC) по кардинальному изменению системы украинских железнодорожных перевозок. Согласно основным пунктам этого документа, уже с 2022 года страна разделит соответствующую транспортную структуру на грузовой и пассажирский секторы. Причем, по мнению авторов идеи, последний должен быть приватизирован и передан в ведение международных компаний и даже частных предпринимателей. Как утверждают независимые аналитики, на этом фоне в ближайшее время следует ожидать окончательного коллапса ряда подразделений государственного акционерного предприятия «Укрзализныця» (УЗ). В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Киевлянин Валерий Кущ попрощался с вагоном, в котором он на протяжении последних 15 лет в качестве проводника совершал регулярные рейсы из украинской столицы в Москву. Упомянутый пассажирский вагон немецкого завода «Аммендорф» 1979 года выпуска был списан с баланса УЗ и отправлен на металлолом.

«Если бы у меня были деньги, я бы непременно выкупил его, облагородил и поставил на своем дачном участке», — заявляет Кущ, отдавая себе отчет в том, что ни денег, ни нужных связей для этого у бывшего проводника нет.

Похоже, необходимые деньги и связи в этом контексте есть у представителей украинских региональных бизнес-кругов. В частности, в Черниговской области некий предприниматель выкупил участок железнодорожного подъездного пути, который ранее соединял ныне несуществующий кирпичный завод с магистралью на украинскую столицу. По некоторым данным, в целом ряде украинских регионов списанные пассажирские вагоны уже переоборудованы под кафе и ночные клубы.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Весь этот подвижной состав находится в полной исправности и готов колесить по железным дорогам Украины, — заявил Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности представитель крупной киевской турфирмы. — Ждем только отмашки от правительства».

Отмашка дана. Причем еще в 2018 году, когда команда действующего на тот момент премьер-министра Украины Владимира Гройсмана приступила к реализации программы по частичной приватизации имущества «Укрзализныци». Около двух тысяч объектов УЗ, включая хозяйственные постройки и инженерные сооружения, уже оказались в частных руках. В отдельных районах железнодорожники сталкиваются с попыткой рейдеров установить собственные правила пересечения поездами ряда перегонов. Словно почувствовав дух времени, немецкая компания DBEC предложила нынешнему украинскому правительству фактически идеальный план решения возникших у компании «Украинские железные дороги» проблем.

«Пассажирские перевозки должны стать отдельной частью функционирования УЗ, — говорится в заявлении компании. — Затем эта часть приватизируется и в дальнейшем существует на деньги частных вкладчиков. Подобные меры позволят в значительной степени не только улучшить работу железной дороги Украины в целом, но и заявить о ее прибыльности».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

С этим мнением согласны некоторые украинские эксперты.

«После передачи сферы железнодорожных пассажирских перевозок на Украине частным компаниям украинцы будут точно знать, что они платят деньги, — заявил журналистам в Киеве глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — После внедрения планов Deutsche Bahn Engineering & Consulting всем станет понятно, что перевозить пассажиров — не такое уж и убыточное дело, как многие привыкли думать у нас на Украине».

Охрименко прогнозировал дальнейшее подорожание билетов.

«Зато у нас улучшится качество вагонов и поезда станут лучше», — резюмировал он.

Когда именно действующее украинское правительство под руководством Дениса Шмыгаля даст «зеленый свет» инициативе DBEC, пока не сообщается. Сам Денис Анатольевич от комментариев по этому поводу отказывается.

И неспроста. Ранее представители отдельных профсоюзных движений работников железнодорожного транспорта пригрозили властям акциями неповиновения в том случае, если вопрос приватизации хотя бы еще одной из структур УЗ не будет согласован с персоналом «Укрзализныци».

«Это не значит, что для проведения такой приватизации понадобится референдум среди сотрудников, но мнение большинства железнодорожников по этому поводу Киеву явно следовало бы узнать, — сказал корреспонденту ФАН киевский аналитик Андрей Савчук. — Не так давно несколько «кардинальных изменений» в УЗ привели к принудительному увольнению 30 тысяч человек. Тогда от очередных массовых волнений Украину спасли лишь выборы в местные органы власти: несогласные понадеялись на политические изменения в регионах. Сейчас же правительство Шмыгаля права на ошибку не имеет: коллапс «Укрзализныци» — некогда самой прибыльной и стабильной организации Незалежной — станет для Украины как государства конечной станцией».

Ранее эксперт Института стран СНГ Иван Скориков обратил внимание, что Венгрия дала Украине понять, чем больше Киев будет ссориться с Будапештом, тем хуже ему будет.