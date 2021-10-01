Россия согласилась помочь Евросоюзу в водородном вопросе

Планируется, что к 2030 году Россия займет не менее 20% водородного рынка Евросоюза, а первые поставки нового топлива на запад могут стартовать уже через три года. К 2024 году Россия планирует производить водород в крупных масштабах и начать его экспорт в объеме до 200 тысяч тонн в год.

Как следует из принятой правительством РФ программы «Развитие энергетики», к 2024 году в России должен быть запущен один пилотный проект, создано девять опытных и пилотных установок, проведено тестирование опытных образцов материалов и катализаторов по транспортировке и хранению водорода для крупных экспортно ориентированных проектов.

Что это — дань «водородной моде» Евросоюза или же достаточно дальновидное решение российского правительства? Попробуем разобраться.

Трудности «безуглеродной» Европы

В окончательно утвержденной в этом году европейской энергетической стратегии, имеющей достаточно показательное название The Green Deal («Зеленая сделка»), Евросоюз продекларировал скорейший переход на безуглеродные технологии, подразумевающие отказ от выбросов углекислого газа, содержащего ископаемый углерод.

В «светлом безуглеродном будущем» Европа делает ставку на переход к водородной энергетике. Однако сам по себе водород не является энергоресурсом, а лишь энергоносителем. И это — крайне важно. Его не добывают, а получают в процессе переработки. Тремя основными способами, которые позволяют получить водород без выбросов углерода, являются «зеленый водород», получаемый с помощью возобновляемых источников энергии, «желтый водород», вырабатываемый на основе атомной энергии, и «голубой водород», производимый путем риформинга метана с улавливанием и захоронением СО2.

Россия, в принципе, может производить все три вида водорода, «одобренные» Евросоюзом. Но очевидно, что любой из них будет обходиться европейцам заметно дороже природного газа — метана.

Между тем сам же ЕС признает, что создать устойчивую чисто «зеленую» энергетическую систему в Европе не удастся, даже если все пригодные для этого территории Евросоюза застроить ветряками и оборудовать солнечными батареями, а на каждом заднем дворе поставить электролизеры для производства «зеленого водорода».

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Европейцам в любом случае придется импортировать энергию, будь то нефть, природный газ, уран или водород. Возникает необходимость развивать энергетическое партнерство с потенциальными производителями водорода за пределами ЕС. При этом у партнеров должно быть не только достаточно сырья и свободные производственные мощности, они еще должны согласиться выпускать водород в необходимых объемах и, что не менее важно, располагаться в непосредственной близости от европейского рынка.

Дело в том, что поставлять водород в Европу с другого конца мира — занятие неблагодарное и совсем не дешевое. В газовом состоянии водород — очень объемный газ и одновременно с этим — предельно криогенный: в жидкое состояние он переходит при гораздо более низких температурах, чем, допустим, метан.

Естественно, что производить водород нужно где-то рядом с Евросоюзом, а транспортировать — пока что только в связке с метаном, очень осторожно добавляя небольшие количества водорода (до 5%) в эту смесь. Все дело в том, что чистый водород очень легко проникает даже через стальную оболочку труб, одновременно ухудшая качество металла. Возможно, в будущем возникнут идеи, как проще и безопаснее транспортировать водород, но пока что это так — водород в Евросоюз будет идти вместе с природным газом.

Возможности для России

У России есть огромные возможности по производству водорода на экспорт. Блоки российских АЭС имеют большую производительность, и у них есть избыточная мощность. То есть энергии они могут производить значительно больше, чем требуется в том или ином регионе, они никогда не загружены по полной. Поэтому эти блоки можно догружать производством электроэнергии для электролизеров. Также можно производить водород и, собственно, на атомных станциях с помощью процесса риформинга воды, если в будущем установить на них высокотемпературные газовые реакторы нового, четвертого поколения.

Как известно, Россия активно развивает свою атомную энергетику, а большая часть наших АЭС расположена как раз в европейской части страны, достаточно близко к Евросоюзу. Все это — огромное количество дешевой электроэнергии. Поэтому у России есть весьма значительный потенциал производства «желтого водорода».

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Такая же ситуация с «голубым водородом»: его получение с помощью риформинга метана на сегодняшний день является самым экономичным способом производства Н2. Но нужно понимать, что на каждую молекулу добытого метана мы получаем одну молекулу углекислого газа. Вопрос — куда его девать? Ответ очень прост: метан легче воздуха, СО2 — тяжелее, а соответственно, закачивая углекислый газ в нижние горизонты того же газового месторождения, мы фактически можем поддерживать давление добычи метана и повышать коэффициент отдачи газовых залежей.

Кроме того, такой СО2 — это фактически подарок для нефтяников. Они вынуждены добывать все более тяжелую нефть, у которой низкая текучесть. Одна из технологий повышения нефтеотдачи — это насыщение черного золота углекислым газом. В нефтяные месторождения, находящиеся на стадии падающей добычи, можно закачивать СО2 для поддержания пластового давления, разжижать тяжелую нефть и получать больший коэффициент ее извлечения. То есть фактически Россия может использовать переход Евросоюза к водородной энергетике для развития собственной добычи природного газа и нефти.

Интересно, что Россия может получать и «зеленый водород», но только в некотором количестве. Потому что на большей части территории нашей страны, учитывая ее климатические особенности и удаленность большинства российских регионов от Евросоюза, это просто нецелесообразно и очень дорого. Но, например, производить «зеленый водород» в Крыму — вполне реально, на полуострове достаточно солнца и ветра, а сам он расположен вблизи ЕС. Хотя, безусловно, такое «креативное» российское предложение способно поставить еврочиновников в глухой смысловой тупик…

Именно таким образом нужно вовлекать ЕС в решение наших собственных, российских вопросов. Нужно использовать европейский энергопереход как трамплин для собственного технологического развития. Россия готова обеспечивать Европу водородом, в основном — «желтым» и «голубым», и лишь частично — «зеленым». Мы должны отстаивать право производить его по тем технологиям, которые апробированы у нас, которые выгодны нам, а не кому-то еще. Тогда стратегия России на проникновение на водородный рынок ЕС будет устойчивой и успешной.