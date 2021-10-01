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Терпящий финансовое бедствие Ливан создал комитет по возобновлению переговоров с МВФ
Весь мир
Терпящий финансовое бедствие Ливан создал комитет по возобновлению переговоров с МВФ
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 1 октября. Власти Ливана сформировали правительственную делегацию, ответственную за возобновление переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) по предоставлению материальной помощи погрязшей в кризисе республике.

Кабинет министров под руководством Наджиба Микати объявил, что для запуска переговорного процесса был сформирован комитет из четырех участников. Среди них — вице-премьер Саад аль-Шами, министр финансов Юсеф Халил, глава министерства экономики Амин Салам, а также председатель Центробанка Риад Саламе. Ожидается, что переговоры также будут сопровождать эксперты ЦБ Шарбел Кордахи и Рафик Хаддад.

Бейрут рассчитывает, что диалог с МВФ позволит республике получить миллиарды долларов финансовой помощи.

Кризис

Ливан продолжает страдать от масштабного экономического кризиса, который Всемирный банк назвал одним из худших в истории за последние полтора века. С осени 2019 года национальная валюта страны обесценилась более чем на 90% по отношению к доллару США, а инфляция растет стремительными темпами. Сейчас порядка 80% граждан Ливана, согласно оценкам ООН, живут за чертой бедности.

На этом фоне в стране развился серьезный дефицит топлива, который привел к тому, что к автозаправочным станциям выстраиваются многокилометровые очереди. Нередко это заканчивается стычками — как между самими автомобилистами, так и при участии сотрудников правоохранительных органов. В условиях нехватки горючего были организованы его поставки из Ирана, однако объемы топлива, поставляемого Тегераном по соглашению с «Хезболлой», не способны покрыть потребности ливанского населения.

Аналогичным образом обстоит и ситуация в сфере ЖКХ: граждане республики сталкиваются с дефицитом поставок электроэнергии, а специалисты государственной компании EDL утверждают, что уже в ближайшее время Ливан может ждать тотальный блэкаут. При этом в ряд районов страны электричество уже поступает лишь пару часов в сутки, поэтому граждане вынуждены пользоваться частными генераторами, что также серьезно осложняется из-за топливного кризиса.

Медицинские учреждения республики не имеют возможности оказывать населению весь спектр услуг из-за постоянно неработающего оборудования и нехватки медикаментов, субсидии на поставки которых были урезаны с усугублением кризиса. В республике также была приостановлена государственная кампания вакцинации населения от коронавируса.

Кроме этого, в Ливане наблюдается дефицит товаров первой необходимости и даже воды, на этом фоне растет и социальная напряженность — люди регулярно выходят на улицы, требуя от властей предпринять решительные меры в борьбе с кризисом, однако до недавнего времени их призывы фактически игнорировались. Причина в том, что в республике не было и компетентного правительства: кабинет министров в полном составе ушел в отставку после взрывов в порту Бейрута в начале августа прошлого года. Согласовать новый состав под руководством Наджиба Микати удалось лишь в минувшем сентябре — спустя 13 месяцев после начала масштабного политического кризиса.

Терпящий финансовое бедствие Ливан создал комитет по возобновлению переговоров с МВФ
Федеральное агентство новостей  / 

Новые власти и новые вопросы

Сейчас именно на кабмин Микати возлагают ответственность за вывод страны из плачевной ситуации, в которой она оказалась. Бейрут делает ставку на финансовую помощь извне — со стороны зарубежных доноров и международных финансовых организаций. Ожидается, что основная нагрузка в этом вопросе ляжет на МВФ.

Сам регулятор, как и страны-партнеры Ливана, согласен предоставить Бейруту поддержку, но лишь при условии проведения серьезных экономических и социальных реформ. Среди требований также — аудит деятельности Центробанка, которым руководит один из членов сформированной кабмином комиссии Риад Саламе.

Его кандидатура в комитете, как, впрочем, и на должности председателя ЦБ, вызывает немало вопросов. Ранее следователи из Франции и Швейцарии обратились к Бейруту с призывом начать совместное расследование предполагаемых коррупционных схем при участии чиновника. Саламе подозревают в использовании должностного положения в целях обогащения себя и собственного окружения.

По версии следователей, за десятилетия пребывания на посту главы ЦБ Саламе построил настоящую империю внутри регулятора, в которой стал центральным элементом. Предполагается, что он замешан в незаконном переводе средств из Ливана в швейцарские банки с их последующим отмыванием во Франции. Кроме того, нынешнего главу регулятора подозревают и в должностных злоупотреблениях: при нем сыновья видных чиновников получали руководящие должности в ЦБ, а «правильные» бизнесмены, политики и представители СМИ — кредиты на очень выгодных условиях.

Участие Саламе в попытках Ливана возобновить переговоры с МВФ может иметь не самые благоприятные последствия — особенно если учесть, что одним из активных участников диалога о предоставлении помощи республике является Франция, фактически ставшая одним из инициаторов расследования в отношении чиновника.

Сомнительные перспективы

Еще одним важным вопросом во взаимодействии Ливана с валютным фондом остается то, как в конечном итоге республика будет платить по долгам перед МВФ. Разоренная страна, которая просит в долг у международного регулятора, сейчас не в состоянии латать расширяющиеся экономические дыры, поэтому говорить о наличии активов для погашения новых займов и вовсе не приходится.

О вероятных проблемах в переговорах заявляют и аналитики Goldman Sachs. В своем недавнем докладе они выразили уверенность в том, что договоренности с МВФ будут «труднодостижимыми», что в свою очередь станет серьезным препятствием на пути к восстановлению экономики.

Региональные эксперты также видят мало перспектив и в переговорах, и в работе действующего правительства страны, у которого очень мало времени на масштабную перестройку финансовой системы. Полномочия кабмина истекают уже через 8 месяцев — на этот период назначены парламентские выборы в Ливане.

«Я называю это правительством восстановления. Правительством, которое должно улучшить имидж традиционных партий в преддверии предстоящих выборов. Они стабилизируют страну и продадут это [населению] под видом реформ», — считает исполнительный директор аналитического центра The Arab Reform Initiative Надим Хури.

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экономика мвф ливан кризис
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