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Президент России выступил за повышение порога для инвестирования средств ФНБ

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:56
Экономика
Президент России выступил за повышение порога для инвестирования средств ФНБ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния.

Соответствующая информация опубликована в пятницу, 1 октября, на сайте Кремля. Исполнителем поручения назначено Правительство РФ. Речь идет о поэтапном повышении валового внутреннего продукта, следует из текста поручения.

Перечень распоряжений был утвержден по итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялось 28 сентября. Российский лидер в числе прочего поручил провести оценку изменения параметров федерального бюджета на 2022 год, а также наделить Банк России полномочиями устанавливать прямые ограничения на объемы необеспеченных потребительских кредитов.

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