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Военнослужащие ЮВО уничтожили командный пункт «боевиков» на учениях «Дружба-2021»
Армия
Военнослужащие ЮВО уничтожили командный пункт «боевиков» на учениях «Дружба-2021»
mil.ru  /  Министерство обороны РФ / Пресс-служба Южного военного округа

Краснодар, 1 октября. Специалисты минно-подрывного дела спецназа Южного военного округа (ЮВО) уничтожили замаскированный командный пункт «боевиков» в условиях горно-лесистой местности.

Маневры состоялись в Краснодарском крае в ходе совместных учений России и Пакистана «Дружба-2021». Военнослужащим удалось скрытно установить заряды общей массой свыше 10 килограммов в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвести подрыв. Телеканал «Звезда» поделился видеороликом с места событий.

Ранее морские пехотинцы ЮВО отработали десантирование с корабля вместе с бронетранспортерами на учениях в Черном море. Кроме этого, в Крыму состоялись маневры в воздухе. Военные самолеты Су-24М и Су-30СМ отработали поиск и обезвреживание «противника» с использованием ракет, передает «Царьград».

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юво военные учения дружба-2021
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