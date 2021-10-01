Военнослужащие ЮВО уничтожили командный пункт «боевиков» на учениях «Дружба-2021»

Краснодар, 1 октября. Специалисты минно-подрывного дела спецназа Южного военного округа (ЮВО) уничтожили замаскированный командный пункт «боевиков» в условиях горно-лесистой местности.

Маневры состоялись в Краснодарском крае в ходе совместных учений России и Пакистана «Дружба-2021». Военнослужащим удалось скрытно установить заряды общей массой свыше 10 килограммов в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвести подрыв. Телеканал «Звезда» поделился видеороликом с места событий.

Ранее морские пехотинцы ЮВО отработали десантирование с корабля вместе с бронетранспортерами на учениях в Черном море. Кроме этого, в Крыму состоялись маневры в воздухе. Военные самолеты Су-24М и Су-30СМ отработали поиск и обезвреживание «противника» с использованием ракет, передает «Царьград».