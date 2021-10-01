Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 12:08
12:07
Политика
Читатели Der Spiegel удивились претензиям Украины к Венгрии из-за контракта с Россией
12:04
Общество
Танкер с соляркой сел на мель на Волге в Нижегородской области
12:04
Общество
Минтруд России определит рамки рабочего дня в Трудовом кодексе
12:02
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве жительницы Вохтоги
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 85
11:59
Общество
Блогер Khristina505 из Львова откровенно заявила о принадлежности Крыма России
11:57
Происшествия
ФАН публикует кадры охваченного огнем склада в Новой Москве
11:57
Украина
«Конечная станция»: Киев отдает пассажирские поезда «Укрзализныци» в частные руки
11:57
Общество
Иммунолог Логина дала советы россиянам на случай, если в семье заболели COVID-19
11:56
Политика
Немецкий депутат Нольте усомнился в выполнимости плана Меркель по отказу от газа РФ
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 1 октября, праздники, факты, люди
Видео

Сотни событий происходят каждый день. О самых интересных мы расскажем вам в новых выпусках ежедневного проекта ФАН «Этот день в истории».

Сегодня в мире отмечают День пожилых людей. Этот праздник отмечают с 1991 года. Бытует мнение, что дата выбрана не случайно: старость называют «золотым временем», «золотой порой», и осень называют «золотой порой». Поэтому было принято отмечать День пожилых людей именно в октябре, когда на дворе стоит золотая осень.

Также 1 октября отмечают Международный день музыки.

Чем еще запомнится первый день октября, узнаете в нашем новом выпуске.

Вернуться назад

Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 1 октября, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru