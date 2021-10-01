«Этот день в истории». Что произошло 1 октября, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день. О самых интересных мы расскажем вам в новых выпусках ежедневного проекта ФАН «Этот день в истории».

Сегодня в мире отмечают День пожилых людей. Этот праздник отмечают с 1991 года. Бытует мнение, что дата выбрана не случайно: старость называют «золотым временем», «золотой порой», и осень называют «золотой порой». Поэтому было принято отмечать День пожилых людей именно в октябре, когда на дворе стоит золотая осень.

Также 1 октября отмечают Международный день музыки.

Чем еще запомнится первый день октября, узнаете в нашем новом выпуске.