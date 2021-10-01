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Госсекретарь США Блинкен ожидает от России действий по борьбе с киберпреступностью
Политика
Госсекретарь США Блинкен ожидает от России действий по борьбе с киберпреступностью
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 1 октября. Вашингтон ожидает от Москвы действий в сфере борьбы с киберпреступниками, которые используют вирусы-вымогатели, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам дипломата, угроза цифровых атак нарастает не только внутри страны, но и во всем мире. На фоне таких деструктивных действий необходимо лучше обеспечивать защиту и повышать уровень осведомленности граждан об этой проблеме.

«Но необходимо принимать также наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», — сказал глава Госдепа в интервью журналистам.

Энтони Блинкен добавил: если на территории какой-либо страны, включая Россию, действуют подобные группировки, то власти обязаны с ними бороться.

Как стало известно ранее, кибермошенники не смогли нарушить работу российских банков в августе. Цифровым атакам в последний месяц лета подверглись не менее десяти российских финансовых организаций.

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сша блинкен киберпреступность
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