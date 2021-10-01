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Председатель «Грузинской мечты» Кобахидзе счел Саакашвили клоуном

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:39
Политика
Председатель «Грузинской мечты» Кобахидзе счел Саакашвили клоуном
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является клоуном, убежден председатель правящий партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, экс-глава государства на деле не вернулся на родину. Кобахидзе также счел бывшего президента клоуном.

Ранее Саакашвили сообщил о своем приезде в Грузию после восьми лет отсутствия. Он находится во внутригосударственном розыске, на политика заведено несколько уголовных дел. Власти страны не раз заявляли, бывший лидер будет задержан, как только пересечет границу Грузии.

Экс-президент публиковал в Сети фото с купленными на рейс в Тбилиси билетами. Также сообщалось, Саакашвили собирался прилететь на родину вместе со своей матерью.

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