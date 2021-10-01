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Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу в октябре – декабре

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:43
Армия
Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу в октябре – декабре
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан на военную службу в октябре – декабре. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

В российские войска отправятся 127,5 тыс. призывников. Согласно опубликованному документу, в период с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыву подлежат граждане России возрастом от 18 до 27 лет, которые не прибывают в запасе.

Ранее 1 октября Минобороны России сообщило о старте осеннего призыва. Он стартовал во всех субъектах РФ. На пунктах сбора проводится тестирование на наличие COVID-19. Также известно, что призывники пройдут карантин в течение 14 дней.

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