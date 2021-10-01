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ЦБ РФ наделят полномочиями по ограничению выдачи необеспеченных потребкредитов

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:40
Экономика
ЦБ РФ наделят полномочиями по ограничению выдачи необеспеченных потребкредитов
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин поручил наделить Центробанк полномочиями устанавливать прямые ограничения на объемы необеспеченных потребительских кредитов.

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля. Исполнителями президентского распоряжения назначены Правительство РФ и Государственная дума. Доклад о ходе исполнения поручения необходимо предоставить не позднее 1 декабря текущего года.

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели», — говорится в тексте поручения.

Владимир Путин также распорядился до 4 февраля 2022 года провести оценку изменения параметров федерального бюджета на следующий год. Кроме того, президент поручил уточнить основные данные социально-экономического развития страны.

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