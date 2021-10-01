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Глава МИД Израиля Лапид обсудил с королем Бахрейна противодействие Ирану
Весь мир
Глава МИД Израиля Лапид обсудил с королем Бахрейна противодействие Ирану
Global Look Press  /  Gili Yaari/ZUMAPRESS.com

Манама, 1 октября. Глава МИД Израиля Яир Лапид обсудил иранскую угрозу с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой в ходе поездки в арабское государство.

В рамках данного визита произошел ряд символических событий, начиная от запуска коммерческого воздушного сообщения между двумя странами (30 сентября первый рейс Gulf Air вылетел в аэропорт Бен-Гурион) и заканчивая открытием израильского посольства в Манаме.

«Мы официально открыли посольство Израиля в Бахрейне. Мы договорились, что к концу года состоится открытие посольства Бахрейна в Израиле», — сообщил Лапид.

Вместе с бахрейнским королем и наследным принцем Салманом бин Хамадом Аль Халифой глава израильского МИД посетил расположенный на американской базе военно-морского флота десантный корабль USS Pearl Harbor и штаб-квартиру Пятого флота ВМС США. Данный шаг должен был стать «сигналом» для Ирана, который арабские страны, Израиль и США обвиняют в атаках на торговые суда в региональной акватории. Израильское издание Haaretz охарактеризовало данный эпизод как «важное стратегическое событие».

«Иран разрабатывает средства беспилотной войны — беспилотные летательные аппараты, но не только. Это беспокоит всех», — сообщил источник издания.

Тегеран рассматривается Израилем и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в качестве регионального соперника и даже угрозы ввиду наличия у него ядерной программы и влияния на шиитские движения «Хезболла» в Ливане и «Ансар Аллах» в Йемене. Кроме того, обстрелы торговых судов в северной части Аравийского моря являются дополнительным раздражающим фактором в межгосударственных отношениях.

Сложившаяся ситуация является одним из факторов, подвигших Израиль и арабские страны к нормализации отношений, характеризовавшихся как враждебные с момента провозглашения еврейского государства в 1948 году. Данный процесс выразился в так называемых «Авраамских соглашениях», заключенных при участии США 15 сентября 2020 года.

К документу, первоначально подписанному между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном, в течение нескольких последующих месяцев присоединились Марокко и Судан. В конце XX века еврейское государство нормализовало отношения с Египтом и Иорданией.

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