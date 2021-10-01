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В одном из домов деревни Реполка нашли тела супругов в кровати

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:35
Происшествия
В одном из домов деревни Реполка нашли тела супругов в кровати
Пресс-служба СК РФ по Архангельской области

Санкт-Петербург, 1 октября. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины гибели супругов в одном из домов Реполка Волосовского района Ленинградской области.

Тела 50-летней женщины и ее 47-летнего супруга с огнестрельными ранениями обнаружены в кровати.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти трех человек в Оренбургской области. Трупы с признаками насильственной смерти были обнаружены в городе Гай.

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