В одном из домов деревни Реполка нашли тела супругов в кровати

Санкт-Петербург, 1 октября. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины гибели супругов в одном из домов Реполка Волосовского района Ленинградской области.

Тела 50-летней женщины и ее 47-летнего супруга с огнестрельными ранениями обнаружены в кровати.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти трех человек в Оренбургской области. Трупы с признаками насильственной смерти были обнаружены в городе Гай.