Американец Джейкоб приехал в Россию и удивился вкусу местных супов

Москва, 1 октября. Блогер из США рассказал, почему он начал есть супы, когда переехал в Россию, и заявил, что в Америке эти блюда не пользуются популярностью.

По словам американца, ему казалось странной привычка есть супы. Однако он отметил, что у жителей России есть большой спрос на эти блюда. Так, россиянам с детства прививают правило, что жидкое блюдо необходимо есть хотя бы один раз в день.

«Для русских суп — это полезно», — рассказал Джейкоб.

Жители США не знают о пользе первых блюд, поэтому не задумываются об их приготовлении. Однако блогер отметил, что русские рецепты приготовления супов оказались не только простыми, но и вкусными, а также разнообразными. Он заявил, что сам стал чаще добавлять супы в свое меню.

Джейкоб также рассказал о самых популярных первых блюдах в США. По его словам, Chicken Noodle очень похож на русский вариант куриного супа с лапшой, а Tomato Soup в США и томатный суп в России сильно отличаются. Американцы предпочитают есть его в холодном виде для борьбы с похмельем.

«Самая главная причина нежелания американцев есть супы дома — сложности приготовления», — сообщил автор в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Граждане США предпочтут вместо супа съесть сочный бургер или стейк. Однако Джейкоб научился готовить уху, борщ и обычный русский вариант куриного супа, он также отметил, что не может забыть о шурпе, которая была приготовлена на костре.

Американский блогер Джейкоб ранее познал «русский дзен» во время лепки пельменей. Он получил удовольствие от приготовления.