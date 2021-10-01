Американец Джейкоб удивился использованию балкона жителями России

Москва, 1 октября. Американец Джейкоб, переехавший жить в Москву, постоянно рассказывает об удивительном быте россиян. В этот раз блогер удивился обустройству русского балкона.

Мужчина отметил, что отношение к данной части дома заметно различается у людей, живущих в России и США. Россияне привыкли самостоятельно выбирать дизайн балкона, а также использовать его для сушки вещей после стирки.

«Я до сих пор поражаюсь тому, что в России можно не переживать и спокойно сушить белье прямо на балконе. У многих с этой целью там натянуты веревки, установлены сушилки для одежды», — написал Джейкоб у себя в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В штатах запрещено сушить вещи на балконе. Американцы против того, чтобы смотреть на чьи-то майки и пижамы. Иностранец предложил сравнить это правило с газоном, который нельзя оставлять в непригодном виде. Именно поэтому встретить на балконах США устройство для сушки одежды невозможно, пояснил парень.

«Естественно, даже сейчас я поражаюсь тому, что у многих жителей России балкон является заменой кладовой», — поведал блогер.

Джейкоб считает, что иногда россияне просто забывают избавиться от ненужного хлама и складируют все на балконе. Он добавил, что жители США такого себе не позволяют. Обычно они используют балконы для посиделок с грилем.

Ранее американский блогер рассказал о некоторых привычках, которые потерял после переезда в Россию. При этом Джейкоб признает, что часть привычек утратилась не из-за российского быта, а в результате взросления.