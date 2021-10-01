Россия – безусловный выгодоприобретатель по итогам выборов в бундестаг

Россию следует считать безусловным выгодоприобретателем по итогам 20-х выборов в бундестаг. Кроме того, эти итоги де-факто говорят о полном поражении в Германии конфронтационного курса в отношении РФ.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший результаты выборов 2021 года в Федеральное собрание Германии.

Германия от Меркель «устала»

26 сентября состоялись 20-е выборы в Федеральное собрание Германии — бундестаг. Согласно опубликованным Федеральной избирательной комиссией ФРГ данным итоги выборов выглядели следующим образом: «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ) получила 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 24,1%, «Зеленые» — 14,8%, «Альтернатива для Германии» — 10,3%, партия «Левые» — 4,9%.

Подобная расстановка сил означала, что ни одна партия единолично доминировать в бундестаге не сможет, а значит, СДПГ и Ко придется озаботиться созданием коалиции.

30 сентября постпред РФ при ЕС Владимир Чижов сообщил, что он ожидает от новой германской правящей коалиции прагматичного отношения к эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

Насколько являются оправданными подобные ожидания? Давайте в этом разберемся.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Прежде всего, следует отметить следующее. Создание новой правящей коалиции в Германии — это дело не одного дня, а значит, Ангела Меркель какое-то время будет по-прежнему официально «рулить» Германией. Еще больше времени после выборов 2021 года экс-федеральный канцлер ФРГ, пользуясь своими связями и компетенциями, будет выполнять функции эффективного политического посредника и переговорщика. Несмотря на все эти «бонусы» фрау Ангелы, выборы 2021 года в бундестаг следует считать оглушительным поражением Меркель как партийного лидера. Главным запросом немцев накануне 26 сентября 2021 года был запрос на перемены, и здесь Меркель на партийном уровне проиграла. Ее ставка на Армина Лашета как на человека, способного конкурировать с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, себя не оправдала.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Надо сказать, что у граждан ФРГ в последние годы накопилось немало вопросов к партийному курсу ХДС/ХСС и действиям своего «бессменного канцлера». Это и политика «открытых дверей» в отношении беженцев, и повышение налогов, и пандемийный кризис, и невразумительные действия Берлина во время «наводнения века» летом 2021-го. Как результат, Германия от Меркель «устала» — заметно снизилась поддержка ХДС/ХСС не только среди рядовых немцев, но и среди представителей германского большого бизнеса, включая сектор автопрома, ранее всегда голосовавший за Меркель. Словом, неспроста Ангела назвала итоги 20-х выборов в бундестаг горькими. 26 сентября стало для ХДС/ХСС поистине «черным днем», когда выяснилось, что союз традиционных партий, никогда ранее на выборах не набиравший менее 30% голосов, вдруг «провалился» до 24,1%.

Разочарование немцев блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов наглядно демонстрирует рост поддержки правоцентристской «Альтернативы для Германии» — та в условиях медийной и политической блокады сумела набрать более 10% голосов. Для сравнения напомним, что «Зеленые», пользовавшиеся полной поддержкой не только СМИ, но и заокеанских бенефициаров, смогли получить 14,8%. На этом фоне результат «Альтернативы» выглядит просто блестящим!

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Кстати, «Зеленые», подобно ХДС/ХСС, тоже могут квалифицировать свои результаты на 20-х выборах в бундестаг как негативные. Ориентировавшиеся на более тесное сотрудничество Германии с США, усиление конфронтации с РФ и ведшие крайне агрессивную агитацию, сторонники борьбы с глобальным потеплением «любой ценой», а также радетели за права секс-меньшинств, «Зеленые» стали восприниматься многими немцами как малокомпетентные популисты. Плюс к этому лидер партии — Анналена Бербок — оказалась замешана в скандале, связанном с плагиатом. Все это в совокупности серьезно подорвало позиции «Зеленых» на выборах. Надежды Бербок стать «партией №2» в бундестаге не оправдались.

Поговорим о победителях

Но что это мы все о проигравших? Давайте поговорим о победителях. Среди них, несмотря на не самый высокий процент полученных голосов, следует отметить «Альтернативу для Германии». Почему — мы уже объяснили. Безусловным же победителем на германском «поле» 26 сентября стала, разумеется, СДПГ и ее лидер Олаф Шольц. Кстати, СДПГ не только во время выборов в бундестаг получила наибольший процент голосов, но и добилась впечатляющих успехов во время выборов в федеральные Заксобрания. В результате этого, например, в Берлине по итогам выборов в палату представителей лидирует СДПГ, избирательный список которой возглавила Франциска Гиффай. Победила СДПГ и на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания. Между прочим, именно на этой территории находится городок Грайфсвальд, являющийся точкой выхода «СП-2».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Кого еще можно отнести к победителям 20-х выборов в бундестаг? Пожалуй, Российскую Федерацию. Если кого-то в данном случае смущает термин «победитель», то его можно заменить на «выгодоприобретатель» — суть от этого не изменится. Поясним, в чем тут дело.

Как уже было сказано выше, теперь наступает время создания новой германской правящей коалиции. Ее конфигурация во многом будет зависеть от желания и умения СДПГ и ХДС/ХСС договариваться не только друг с другом, но и с партиями второго эшелона, включая тех же «Зеленых». При этом как бы ни сложился будущий «кубик Рубика» новой коалиции, «Зеленые» с их русофобией будут там играть лишь роль второго плана. Первой же «скрипкой» в коалиции станут СДПГ и ХДС/ХСС — партии, в последнее время нацеленные на выстраивание прагматичных и лишенных идеологического обременения отношений с Россией.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Здесь следует отметить, что именно германские канцлеры — социал-демократы — в свое время ратовали за сближение ФРГ сначала с СССР, а затем и с РФ. Кроме того, именно СДПГ стала главным политическим лоббистом реализации проекта «СП-2», в чем немалую роль сыграл лично Олаф Шольц. Кстати, лидер германских социал-демократов имеет давние и хорошие связи в России, что может в дальнейшем помочь потенциальному девятому федеральному канцлеру Германии в организации новых торговых и энергетических соглашений Берлина с Москвой. Что же до ХДС/ХСС, то этот союз, в отличие от «Зеленых», как минимум не был против «СП-2».

Таким образом, когда Владимир Чижов сообщил, что он ожидает от новой германской правящей коалиции прагматичного отношения к эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» (а значит, и прагматичного отношения к России), у постпреда РФ при ЕС для таких ожиданий имелись все основания.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Безусловный выгодоприобретатель

Не следует идеализировать результаты выборов 2021 года в бундестаг. Какая бы правящая коалиция в Германии по их результатам не сложилась, ожидать от нее возвращения к временам «пылкой» германо-российской дружбы времен Герхарда Шредера не следует, как не приходится ожидать от Берлина немедленного отказа от антироссийских санкций, введенных под диктовку Вашингтона. При этом, исходя из политико-экономических интересов Берлина, данная коалиция точно будет:

противодействовать введению новых антироссийских санкций;

настаивать на прекращении боевых действий в Донбассе;

дистанцироваться от конфронтации США с Россией;

укреплять энергетический союз Германии с РФ.

Все это отвечает интересам Москвы, что и позволяет считать Россию безусловным выгодоприобретателем по итогам 20-х выборов в бундестаг. Кроме того, эти итоги де-факто говорят о полном поражении в Германии конфронтационного курса в отношении России.

Действительно, если заглянуть в германскую прессу, то возникает ощущение, что большая часть былого негатива немецких СМИ в отношении РФ просто исчезла. Там нет ни «агрессии России против Украины», ни «Новичка», ни «отравления Навального». А что там есть? Там есть «Северный поток — 2» и преференции, которые в связи с постройкой газопровода получает Германия. Таким образом, и по этому пункту можно констатировать победу в ФРГ прагматизма. Что опять же отвечает интересам Москвы.

И это не может не радовать.