Путин поручил провести оценку изменения параметров бюджета России на 2022 год

Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин распорядился до 4 февраля провести оценку изменения параметров федерального бюджета на 2022 год, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер обязал уточнить основные параметры социально-экономического развития страны. Ответственным за исполнение назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Таким образом, глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 28 сентября совещания по экономическим вопросам.

Владимир Путин ранее заявил, что в России продолжается активная работа по созданию условий для перехода к низкоуглеродной экономике. Совместно с Казахстаном РФ решает целый ряд задач по снижению негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу.