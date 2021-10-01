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Экономика
«Газпром» вышел в сентябре на рекордные за 13 лет показатели добычи сырья
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«Газпром» вышел в сентябре на рекордные за 13 лет показатели добычи сырья
Экономика
«Газпром» вышел в сентябре на рекордные за 13 лет показатели добычи сырья
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 1 октября. Компания «Газпром» добыла за сентябрь 40,8 млрд кубометров сырья, что стало максимальным показателем за 13 лет.

В сравнении с этим же месяцем прошлого года объемы производства выросли на 12%. Предыдущий рекорд — 42,48 млрд кубометров газа — был достигнут в 2008 году. Всего за девять месяцев с начала текущего года компания увеличила добычу на 17%, до 378 млрд кубометров. Прирост по отношению к 2020 году составил 55 млрд кубометров.

«По нашим прогнозам, объем добычи газа группой в 2021 году увеличится более чем на 55 млрд куб. м и превысит цифру в 510 млрд куб. м — это максимальный уровень за последние 10 лет», — цитирует «Коммерсантъ» начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Александра Иванникова.

Венгрия с октября начнет получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток». Голубое топливо будет поставляться через газотранспортную систему Болгарии и Сербии.

Между тем подорожание на рынке энергоресурсов затронуло не только газ и нефть, но и уголь. Спрос на него в Европе вновь растет вопреки курсу на зеленую энергетику, пишет INFOX.

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