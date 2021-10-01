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Путин указал Си Цзиньпину на готовность развивать партнерство России и Китая
Политика
Путин указал Си Цзиньпину на готовность развивать партнерство России и Китая
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин обратился к председателю КНР Си Цзиньпину. Глава РФ отметил, Москва намерена наращивать отношения с Пекином.

Российский лидер сделал соответствующее заявление в телеграмме, обращенной к китайскому политику. Он указал Си Цзиньпину на готовность развивать партнерство России и Китая. Наращивание сотрудничества соответствует интересам сторон. Контакты направлены на обеспечение стабильности в мире, убежден Владимир Путин.

Ранее президент России провел телефонные переговоры с председателем КНР. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и выразили готовность совместно приумножать силы для борьбы с возможной угрозой.

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